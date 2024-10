20th Century Fox: "Vi jobber med en idé for en Alien: Romulus-oppfølger"

HQ

Med tanke på den enorme suksessen er det kanskje ikke noe sjokk at sjefen for 20th Century Studios, Steve Asbell, nå har kunngjort at Alien: Romulus får en oppfølger. Ikke bare det, men studioet vil at Fede Álvarez skal regissere del to. I en samtale med The Hollywood Reporter sa Asbell:

"Vi jobber med en oppfølgeridé nå. Vi har ikke helt avsluttet avtalen med Fede [Alvarez], men det kommer vi til å gjøre, og han har en idé som vi jobber med. De to overlevende, Rain og Andy, spilt av Cailee Spaeny og David Jonsson, var virkelig høydepunktene i filmen. Så jeg tenker alltid på det som: "Jøss, hvor vil folk se dem neste gang? Vi vet at det kommer til å være romvesener. Vi vet at det kommer til å bli flotte skrekkscener. Men jeg forelsket meg i dem begge, og jeg vil se hva historien deres er."

Vi vet ennå ikke hvordan Álvarez vil gå videre med historien, men med tanke på hvor godt laget Alien: Romulus var, er det definitivt et prosjekt vi vil holde et øye med.