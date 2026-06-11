24 Jump Street er på vei, og Jonah Hill og Channing Tatum er i forhandlinger om å være med igjen

Da 22 Jump Street tok slutt, var det en parodisk sekvens som en del av rulleteksten som hintet om massevis av kommende kapitler, rent for komisk effekt, da ingen av disse ideene skulle bli til en langfilm. Det som imidlertid ble utforsket en kort stund, var en crossover-idé mellom Jump Street- og Men in Black-franchisene, og dette ble en gang antatt å være 23 Jump Street. Men dette førte til slutt ingen steder, noe som reiste spørsmålet om franchisen var død i vannet.

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Det viser seg at det ikke er tilfelle, og at 24 Jump Street offisielt er under utvikling. Dette ble rapportert av Variety, men bekreftet av produsent Neal H. Moritz, som delte forsiden av manuset i et bilde på Instagram, som avslører at manuset er skrevet av Rodney Rothman, Jonah Hill og Meghan Malloy. Det inneholdt til og med en tagline som gjorde narr av tittelen og navnebroren, og la til: «Det tok så lang tid at vi måtte hoppe over en.»

Det er også rapportert at Rothman skal regissere filmen, og at Phil Lord og Chris Miller, som sto bak filmene fra 2012 og 2014, er knyttet til prosjektet som produsenter, sammen med Moritz, Channing Tatum, Reid Carolin, Hill og Matt Dines.

Når det gjelder stjernene som er involvert, er Hill, Tatum og Ice Cube alle i forhandlinger om å komme tilbake, og for de to førstnevnte, som er så tett involvert som produsenter og manusforfatter, virker det sannsynlig at de vil være tilbake for flere kriminalitetsbekjempende eskapader.

Det er ingen tidsplan for produksjonen eller når filmen kan ha premiere.