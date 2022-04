25 Bond-filmer slippes på Prime Video denne uken

HQ

Etter Amazons oppkjøp av MGM (hvilket innebærer at Amazon nå sitter på rettighetene til James Bond-serien) kunngjøres det nå 25 James Bond-filmer slippes på Prime Video 15. april, selv om de kun vil være tilgjengelig i en begrenset periode.

Det bemerkes at hver film, bortsett fra den nyeste No Time To Die, vil være tilgjengelig på tjenesten i to måneder (No Time To Die, derimot, vil være tilgjengelig i tolv måneder). Når det gjelder den fullstendige katalogen over Bond-eventyr som er på vei til tjenesten, kan vi se frem til filmer med Sean Connery hele veien til Craigs siste innsats som spionen med rett til å drepe.

Her er filmene som slippes på tjenesten førstkommende fredag:



Dr. No



From Russia With Love



Goldfinger



Thunderball



You Only Live Twice



On Her Majesty's Secret Service



Diamonds Are Forever



Live And Let Die



The Man With The Golden Gun



The Spy Who Loved Me



Moonraker



For Your Eyes Only



Octopussy



A View To A Kill



The Living Daylights



Licence To Kill



GoldenEye



Tomorrow Never Dies



The World Is Not Enough



Die Another Day



Casino Royale



Quantum Of Solace



Skyfall



Spectre



No Time To Die



To filmer mangler, og det er Casino Royale fra 1967 og Never Say Never Again fra 1983. Om noen av disse to kommer til strømmetjenesten er fortsatt usikkert på grunn av andre rettigheter.

Takk, Empire.