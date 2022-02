2,5 millioner Nioh 2-eksemplarer solgt til butikk

HQ

Det tok utvikleren Team Ninja lang tid å gjøre ferdig Nioh 2, og da det endelig ble sluppet 13. mars 2020, så var det etter lang tid med intensiv testing. Det fikk også flotte anmeldelser, og det harde arbeidet har nok lønnet seg.

For Team Ninja kan nå avsløre via Twitter at de har nådd 2,5 millioner "shipments", altså eksemplarer solgt til butikk. Det er ganske imponerende for et spill i den sjangeren og forhåpentligvis fortsetter tallet å vokse i årene fremover.

Akkurat nå er de i ferd med å ferdigstille Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, så kanskje vi kan håpe på at de vurderer Nioh 3 etter?