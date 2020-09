2,5 millioner nye Street Fighter V-spillere på grunn av PlayStation Plus

Du ser på Annonser

Street Fighter V fikk en litt turbulent start, men er et av de mange fine eksemplene på spill der utviklerne ikke har gitt opp og fikset spillet ved å høre på fansen. I dag er det et toppspill og i vår kunne Capcom meddele at det hadde solgt over 4,5 millioner eksemplarer (PC og PlayStation 4).

I september ble Street Fighter V ett av gratisspillene med PlayStation Plus, og det var tydeligvis et bra trekk. Gamstat rapporterer nemlig at antallet spillere på PlayStation 4 vokste fra 6,4 millioner til 8,9 millioner på bare fem dager.

Gamestat er dog ingen offisiell kilde, og antallet spillere er ikke det samme som antallet nedlastninger. Likevel er det åpenbart at dette var en god beslutning.