28 Years Later er nå under utvikling hos Sony

28 Days Later-oppfølgeren som det føles som om det har vært snakket om i en evighet, er endelig på vei mot utvikling. Etter en budkrig avslører The Hollywood Reporter at Sony har fått 28 Years Later.

Danny Boyle og Alex Garland skal henholdsvis regissere og skrive manus, og Cillian Murphy vender tilbake til serien som utøvende produsent. Det er foreløpig uklart om han igjen tar på seg rollen som Jim, men med tanke på at han allerede er knyttet til filmen, er det en mulighet.

28 Years Later rapporteres å være starten på en ny trilogi i zombiefranchisen. Boyle og Garland regner med å lansere en del 2, og budsjettet for hver film ligger på rundt 60 millioner dollar.

Detaljene i handlingen er foreløpig uklare, men vi kan forvente et glimt inn i en fjern fremtid med zombieapokalypsen, for å se hvordan folk overlever etter mer enn en generasjon siden utbruddet startet.