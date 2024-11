2K avslutter støtten for 2K Launcher på Steam og Epic Games

HQ

Sekundære bæreraketter for et spill kan være ganske irriterende. Å klikke på spill via Steam eller Epic og deretter måtte klikke på spill igjen er et champagneproblem, hvis vi skal være ærlige, men det er et som 2K har gått foran og fjernet for oss, noe som gjør våre PC-spillende liv så mye enklere.

I et blogginnlegg på 2Ks nettsted, vil du se at noen spill påvirkes annerledes. Spill som Bioshock Infinite og Marvel's Midnight Suns vil bare starte, mens andre som XCOM 2 krever litt ekstra arbeid, men det tunge løftet har blitt gjort av 2K.

Hvis du ikke ser endringene, anbefales det at du starter Steam på nytt eller PC-en din hvis du spiller på Epic. Hvis du også vil fjerne 2K Launcher-filene, kan du gå videre og gjøre det ved å følge guiden her.