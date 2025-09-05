2K bekrefter college-basketballspill og "store planer for 2027"

HQ

I Storbritannia og Europa er sport på universitets- og collegenivå ikke på langt nær så populært som det er i USA. På den andre siden av dammen er collegeidretten nesten mer ustabil og populær enn den profesjonelle idretten, og det er derfor spill som EA Sports College Football eksisterer og gjør det bra.

Det er unødvendig å si at basketballveteranene over på 2K ønsker å utnytte denne demografiske også, og nå har de bekreftet ryktene om at de jobber med et videospill for college basketball. Det vil være en tittel som de vil levere på toppen av NBA 2K -serien, og når det gjelder hva du kan forvente, legger bekreftelsesuttalelsen til følgende.

"Ja, det er sant. Vi jobber med en college-basketballopplevelse som vil inneholde mer enn 100 programmer fra hele landet, fra kraftsentre til Askepott-historier. Konkurranse fremmer kvalitet på alle nivåer, og det er derfor vår tilnærming til collegebasket sikrer at både partnerskolene, collegeutøverne og spillerne våre drar nytte av det.

"Flere gode nyheter - du trenger ikke vente lenge før du får se favorittcollegene dine i spill. Vi har store planer for 2027 og fremover, og til og med noen overraskelser som kommer tidlig i 2026.

"Vi har bevist kvaliteten på basketballopplevelsen vi kan levere i årevis, og vi har alle intensjoner om å bringe det samme kvalitetsnivået til collegespill."

Dette tyder på at vi kan forvente en lansering i 2027, og at mer informasjon om dette prosjektet vil komme neste år.