2K Games feirer Bioshocks 15-årsjubileum

Etter at Bioshock Infinite var ferdig, startet franchiseskaperen Ken Levine et nytt studio som ikke lenger var involvert i serien. Heldigvis var ikke det siste spiker i kista for Bioshock, ettersom 2K og Take-Two har bekreftet at det ville leve videre og utviklingen av neste spill har pågått i lang tid allerede.

I begynnelsen av 2020 sa utgiveren blant annet at neste Bioshock "vil være under utvikling de neste årene", og siden det har gått to og et halvt år siden da, kan det tenkes at vi får se neste installasjon ganske snart. Ettersom Bioshock hadde 15-årsjubileum i går har den offisielle 2K-kontoen på Twitter postet et innlegg for å feire det klassiske spillet, noe som har fått noen til å tro at de kanskje til og med hinter om noe.

Blant annet skrev de: "Would you kindly join us in celebrating Bioshock's 15th anniversary", samtidig som de la til: "77 years ago today on Aug. 21, 1945 Andrew Ryan announced plans to construct Rapture".

Hva tenker du, kan det vøre hint om noe Bioshock-relatert som utspiller seg på slutten av andre verdenskrig, med en mulig annonsering under Gamescom denne uken?