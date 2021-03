2K har kjøpt The Golf Club-skaperne og Tiger Woods

Du ser på Annonser

En litt merkelig overskrift, men forsøkte å i alle fall å indikere hva dagens nyhet er uten å lage to linjer.

For etter å ha fungert som utgiveren av HB Studios sine to forrige golfspill, The Golf Club 2019 og PGA Tour 2K21, forteller 2K nå at de har kjøpt opp det canadiske studioet. Som om det ikke er nok til å vise det nye fokuset på golf avslører selskapet i samme slengen at det har inngått en avtale med Tiger Woods om å ha de eksklusive rettighetene til å bruke han i kommende golfspill. I tillegg vil Woods fungere som "Executive Director" og rådgiver for spillene deres. Tiden får vise om dette gjør de allerede gode golfspillene deres enda bedre eller ei.