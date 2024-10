2K og utvikler 31st Union avduker tredjepersons helteskytter Project Ethos

Forlagsgiganten 2K og utvikleren 31st Union har nettopp avslørt deres tredjepersons, roguelike helteskytespill Project Ethos. Dette spillet har litt av alt som går for det, da det har helteskytingselementer som lar spillerne utvikle seg og forbedre karakterene sine etter hvert som hvert spill utvikler seg, samtidig som det også presenterer alternativer for ekstraksjonsmodus.

HQ

I henhold til Evolutions -systemet blir vi fortalt at dette vil legge til "kraftige, semi-tilfeldig, oppgraderinger som er unike for hver helt", noe som betyr at du kan utvikle en snikskytter til en nærkjemper eller en støtteperson til en ensom ulv.

Ser vi på utvinningsmodusen, kalles dette Trials, og ser spillere som har til oppgave å samle inn og avslutte kamper med Augments som kan brukes til å drive fremtidige Trials -løp. Hovedutfordringen vil være å avgjøre hvor mange Augments du prøver å fange før du drar, ettersom jo flere du samler, jo høyere rangering vil teamet ditt få, men hvis du dør og mister Augments, vil roguelike-naturen ta sin toll.

Hvis dette høres overbevisende ut, og du vil se mer av Project Ethos, 31st Union er vertskap for fellestester for øyeblikket som en del av utviklingsarbeidet. Spilltesten vil pågå mellom bestemte tider og på bestemte dager i løpet av de kommende dagene, med tilgang tilgjengelig i Storbritannia, Irland, Spania, Frankrike, Tyskland, Italia, USA, Canada og Mexico. For å få tilgang, kan du ganske enkelt se en partnerskapt skaper spille spillet i 30 minutter mens du har en tilkoblet Twitch -konto for at en nøkkel skal slippe. I henhold til de nøyaktige tidene kan du se dem nedenfor.

Nordamerikanske land



17. oktober: 9 AM - 11 PM PT



18.-20. oktober 11 AM - 23 PM PT



Europeiske land



17. oktober: kl. 17.00 - 01.00 GMT+1



18.-21. oktober 13.00 - 01.00 GMT+1



Se noen glimt av Project Ethos nedenfor.