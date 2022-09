2K oppfordrer til å endre passord etter hackerangrep

HQ

Både Ubisoft, Logitech, Nvidia, Rockstar og mange, mange andre har blitt utsatt for hackerangrep de siste årene, og nå er det 2K sin tur. De melder på Twitter at også de er blitt hacket.

De advarer om at en uautorisert tredjepart har fått tilgang til helpdesk-plattformen 2K bruker til å hjelpe kundene sine og kan kontakte brukere direkte. De sier at 2K-personale aldri vil spørre deg om passordet ditt eller annen personlig informasjon, og anbefaler også at du endrer passordet til brukerportalen for økt sikkerhet.

Hvem, eller hvilken gruppe som er ansvarlige for hackerangrepet, er fortsatt ukjent.