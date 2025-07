2XKO vil få en lukket beta i september, og bringer inn Vi som en fighter

HQ

Vi ble lovet en stor oppdatering for League of Legends-kampspillet 2XKO i år, og det ser ut til at utviklerne endelig er klare til å ta et stort skritt fremover. Etter to alfatester vil 2XKO kjøre en lukket beta fra 9. september.

Dette vil gi fansen sjansen til å sjekke ut spillet før den offisielle lanseringen, sammen med tidligere avslørte karakterer og den nylig avdukede Vi, som også fikk en gameplay-trailer du kan sjekke ut nedenfor.

Vi har fortsatt ingen fast utgivelsesdato for 2XKO, men med en lukket beta planlagt mot siste halvdel av året, er det kanskje ikke verdt å håpe på en lansering i 2025. Uansett ser spillet fortsatt ut som en flott fighter, med mange prangende effekter og nye innfallsvinkler til Champions fra League of Legends. Hvis du vil prøve det, kan du registrere deg for den lukkede betaversjonen her.

HQ