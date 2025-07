3 Body Problem sesong 2 går endelig videre

HQ

Etter en lang og smertefull stillhet ser det endelig ut til at ting begynner å gå fremover med 3 Body Problem og den etterlengtede andre sesongen. Fortsettelsen av Netflix' filmatisering av Liu Cixins anerkjente trilogi - ledet av Game of Thrones-skaperne David Benioff og D.B. Weiss - viser endelig tegn til liv.

Serien fikk en varm mottakelse da den hadde premiere, men globalt sett nådde den aldri helt den populariteten Netflix hadde håpet på, og havnet i skyggen av storsatsinger som Wednesday, Monster og Vikings: Valhalla. Likevel fornyet strømmetjenesten serien for både en andre og tredje sesong - men siden den gang har oppdateringer vært like sjeldne som signaler fra romvesener. Inntil nå.

Ifølge What's on Netflix har produksjonen av sesong to enten begynt eller er i ferd med å starte. To nye skuespillere har også kommet med i viktige roller: Claudia Doumit (The Boys) som kaptein Van Rijn, og Ellie De Lange (The Tattooist of Auschwitz) som Ayla. Benioff og Weiss er også bekreftet tilbake.

Ingen premieredato er satt ennå - men vi krysser fingrene for at det ikke tar mye lenger tid.

