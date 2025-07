33 % av tenåringer bruker AI til sosial interaksjon og relasjoner

HQ

Det ser ut til at stadig flere flokker til AI for å få enkle svar på daglige gåter, hjelp med store oppgaver og til og med enkel sosial interaksjon. En ny studie hevder at mer enn 70 % av tenåringene har brukt AI-ledsagere, og halvparten bruker dem regelmessig.

Studien kommer fra Common Sense Media, en ideell organisasjon i USA som er kjent for å prøve å anbefale filmer, TV-serier og mer basert på hvor egnet de er for familier. Studien sier også at 33 % av tenåringene bruker AI til sosial interaksjon og relasjoner, inkludert romantiske interaksjoner, emosjonell støtte, vennskap og mer.

Halvparten av tenåringene sier at de ikke kan stole på AIs råd, men det hindrer ikke en tredjedel av dem i å diskutere viktige spørsmål med AI-modeller. Studiens hovedforfatter Michael Robb sa til AP News at han mener funnene bør være en advarsel til foreldre, lærere og lovgivere.

"Da vi satte oss fore å gjøre denne undersøkelsen, hadde vi ingen forståelse av hvor mange barn som faktisk bruker AI-ledsagere", sier Robb. "Hvis tenåringer utvikler sosiale ferdigheter på AI-plattformer der de hele tiden blir validert, ikke blir utfordret, ikke lærer å lese sosiale signaler eller forstå andres perspektiv, kommer de ikke til å være godt nok forberedt på den virkelige verden."

