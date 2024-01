343 Industries avslører Halo-brettspill

HQ

Mantic Games og 343 Industries slår seg sammen for å gi oss et nytt Halo-brettspill. Spillet vil i stor grad være fokusert på kamper, og skal inneholde samleobjekter i form av spartanske miniatyrer som du kan ta med deg i kamp.

John Friend, sjef for Halo- og Xbox-forbrukerprodukter, sier følgende i en uttalelse: "Vi er glade for å samarbeide med Mantic Games om å gi fansen et nytt Halo-brettspill i 2024. Mantic er ledende innen bordspill, og kvaliteten og erfaringen deres skinner gjennom i alt arbeidet deres. I dette tilfellet er jeg mest begeistret for deres lidenskap for Halo-franchisen og for å bringe Halo-spill til bordspill på en utrolig autentisk måte."

Den første forhåndsvisningen av spillet er ventet å komme i mars, og den fullstendige utgivelsen kommer i september. For de som allerede er fans av enten Halo eller bordspill, virker dette som et ganske interessant prosjekt. Personlig gleder jeg meg til å se hvordan miniatyrene ser ut, for selv for dem som ikke aktivt spiller bordspill, vil de være gode samleobjekter.