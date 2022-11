343 Industries endrer endelig XP-systemet i Halo Infinite

HQ

nå er det ikke lenge igjen til den etterlengtede vinteroppdateringen til Halo Infinite slippes, og den endrer blant annet hvordan du tjener XP i spillets flerspillermodus. Tidligere har tittelen fått mye kritikk for kun å gi XP når man gjør spesifikke utfordringer.

Via Halo Waypoint kunngjøres det nå at XP i stedet vil være direkte knyttet til hver kamp, og du får XP for å fullføre en kamp, samt for å prestere i disse kampene. Med andre ord, mer konvensjonelt, men du får fortsatt ekstra XP ved å fullføre utfordringer også:

"We still believe that Challenges can help spark players' interest in the game and provides some good direction for short-term goals, which has previously been part of the multiplayer experience in Halo: Reach and Halo 4, but the purpose of Challenges will be 'redirected,' Completion of Challenges will still provide some XP, but they will now primarily serve as the path towards earning customization items each week through the Ultimate Reward."

Oppdateringen lanseres 8. november.