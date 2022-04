343 Industries er ikke fornÃ¸yde med Halo Infinite: Season 2-planene

HQ

"Veikartet" for Halo Infinite Season 2: Lone Wolves ble presentert forrige uke, og skuffet dessverre mange. Sesongen vil vare i hele seks måneder, og mange følte at mengden lovet innhold (hovedsakelig to nye baner, kampanjesamarbeid online og nye spillmoduser) rett og slett ikke stemmer overens med den lange tidsperioden.

Men fellesskapet er ikke de enste som er opprørt over veikartet for sesong to. Under en livestream nylig sa selveste Head of Creative hos 343 Industries, Joseph Staten, at utviklerne heller ikke er fornøyde:

"Well one thing to make really clear, none of us inside of 343 look at this roadmap and are happy with it. All of us want to be doing things faster, to deliver more content. You know, we still have this desire to get into a rhythm, a healthy rhythm, to where we can ship a season every three months."

I livestreamen snakker Staten også om Drop Pods-systemet som 343 har til hensikt å bruke for å få mer innhold til Halo Infinite. Det bemerkes at disse skal slippes utenom veikartet og gir forbedringer og mer innhold til spillet når de begynner å lande.

Takk, Pure Xbox