343 Industries er på utkikk etter noen som kan kuratere Forge-innhold i Halo Infinites multiplayer

Hvis du bruker mye tid på å spille Halo Infinites Forge -modus og ser på deg selv som litt av en innholdskurator for modusen, kan 343 Industries kanskje trenge din hjelp. Utvikleren av Halo har lagt ut en stillingsannonse som avslører at de for øyeblikket søker etter en Multiplayer Playlist Designer, men at alle som søker på stillingen, bør ha en forståelse av Forge og kunne velge ut innhold som kan bringes til de viktigste flerspiller-spillelistene.

I annonsen står det: "I denne rollen vil du designe, implementere og administrere spillelister som er tilpasset behovene til Halo Infinite. Du vil samarbeide med partnerteam for å sikre at innholdet (kart og moduser) er riktig representert i spillelistene våre og passer med planlagte spillhendelser. Du hjelper også til med å finne, kontrollere og legge til Forge-innhold i spillelistene, og samarbeider direkte med Forgers for å sikre at opplevelsene deres oppfyller forventningene. Som Multiplayer Playlist Designer vil du forbedre dine samarbeidsevner, bruke våre interne spillelisteverktøy og spille en praktisk rolle som direkte påvirker spilleropplevelsen i Halo Infinite."

Rollen vil også kreve at søkeren samarbeider med Halo Infinite -teamet for å levere kart, moduser og annet spillelisteinnhold etter planen, samtidig som du hjelper til med å lage, oppdatere og planlegge spillelisteinnhold for live-spillet.

Hvis du tror at dette kan være noe for deg, kan du gå hit for å se om du har kvalifikasjonene som kreves.