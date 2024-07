343 Industries har en ny filmregissør

HQ

Vi vet ikke nøyaktig hva 343 Industries har jobbet med siden Halo Infinite hadde premiere for tre år siden, men det er i det minste mer enn ett prosjekt, og det er på høy tid at vi finner ut mer.

Og kanskje begynner det å skje ting med produksjonen nå, for som Rebs Gaming påpeker via X, har 343 Industries nå ansatt en ny Cinematic Director for Halo-serien, nærmere bestemt den inntil nylig Turn 10-ansatte Josh Daniels.

Via sin LinkedIn-konto skriver han: "Selv om det er bittersøtt å forlate den bedre delen av et tiår med et studio, er jeg OVER MÅNEN for å endelig formelt slippe katten ut av sekken at jeg på mandag begynner som Cinematic Director hos 343 Industries!"

Daniels avslutter innlegget sitt med å dele sine egne Halo-minner og forklare at han nå vil bidra til å skape nye for dagens fans :

"Jeg er SÅ spent på å bli med i dette teamet og bidra til å skape akkurat de øyeblikkene som generasjoner av spillere kan se tilbake på med glede. Jeg husker fortsatt første gang jeg spilte alle Halo-titlene, alle LAN-partyene vi arrangerte, og da jeg startet opp Infinite for første gang etter en lang pandemi. Jeg gleder meg til min første dag med dette utrolig talentfulle teamet og arbeidet vi får gjøre sammen for å skape enda flere slike øyeblikk for spillerne våre. "

En filmregissør er vanligvis ikke nødvendig før mye av den grunnleggende strukturen i et spill er ferdig, og forhåpentligvis betyr dette at produksjonen av det 343 Industries jobber med, kan vises frem i en ikke altfor fjern fremtid.