343 Industries har nærmest "startet fra bunnen av"

343 Industries ble grunnlagt for 16 år siden med eneansvaret for å håndtere alt Halo-relatert etter at Bungie forlot Microsoft. Dessverre har de aldri helt klart å levere de samme mesterstykkene som Bungie, og deres nyeste spill, Halo Infinite, har fått voldsom kritikk for feil, mangel på støtte, manglende funksjoner og dumme beslutninger som å tvinge konsollspillere til å spille mot PC i flerspiller.

I en ny Bloomberg-rapport har Jason Schreier mange interessante ting å fortelle oss om statusen til både 343 Industries og Halo. Det meste er ting vi har hørt rykter om før, men å få Schreier til å skrive om dem er så nær en bekreftelse som vi kommer til å få.

Det viser seg at 95 personer måtte forlate studioet under Microsofts nylige permitteringer på over 10.000 ansatte, og dette inkluderer flere veteraner og store deler av ledelsen. Ifølge rapporten har 343 Industries nå "nærmest startet fra bunnen av". En av de viktigste tingene dette betyr er at den nye studiosjefen Pierre Hintze har bestemt seg for å droppe Slipspace-motoren som ble opprettet for Halo Infinite, da den ble ansett som veldig vanskelig å jobbe med, og i stedet vil de bruke Epics Unreal Engine 5 fremover.

Dessverre er ikke noe nytt Halo-enkeltspillerinnhold under utvikling, verken DLC eller spill. Det ser ut til at tiårsplanen for Halo Infinite heller ikke lenger er gyldig, da "nylige trekk peker på en kortere visjon".

Dette betyr ikke at vi ikke får noen ny Halo-spill i nærmeste fremtid, ettersom Certain Affinity lager Tatanka (arbeidstittel), Halo battle royale-spillet som har blitt ryktet i ganske lang tid, en gang ment som innhold for Halo Infinite, men nå har blitt et eget spill."</em> .

La oss krysse fingrene for at 343 Industries kan få den sårt tiltrengte omstarten det trenger og virkelig gjøre et stort comeback ved å bruke Unreal Engine 5 på et tidspunkt. Inntil da vil forhåpentligvis Tatanka vise seg å være akkurat det franchisen trengte.