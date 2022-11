343 Industries lover kortere sesonger og mer konsekvent tempo på Halo Infinite

HQ

Nå har endelig den store vinteroppdateringen i Halo Infinite gått live, og fansen strømmer tilbake for å nyte sårt tiltrengt nytt innhold. For de fleste kan vel være enige i at 343 fikk en dårlig start med sin live-service-behandling av spillet, men de lover nå at den tiden er bak dem.

I en melding på Halo Waypoint sier 343 at de vet at det har vært en vanskelig tid for fansen av serien, men at du i fremtiden kan tillate deg å forvente mer:

"The Winter Update marks a major step forward for our game and studio, but this is just the first step of that evolution. The team is actively working on key player experience priorities across the game to address areas of feedback, and we are targeting another game update before the end of this year. Your support is greatly appreciated, and we can't wait to turn this corner with you all in 2023 as we look to shorter seasons, a more regular stream of content, and bigger things to come."

Kortere sesonger høres ut som et godt utgangspunkt, eller hva?