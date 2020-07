Du ser på Annonser

Lei av bakgrunnsbildet på PCen eller kanskje på mobilen? Og er du fan av Halo? Da har 343 Industries noe kult å by på, da de skriver på Twitter at de har gjort hele press-kitet for Halo 3 (PC-versjonen av Halo: The Master Chief Collection) tilgjengelig for alle.

Surf over til denne lenken for å sjekke ut de høyoopløslige bildene laget for både PC og smarttelefoner.