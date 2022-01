343 Industries vil justere prisene på mikrotransaksjonene i Halo Infinite

HQ

Hvis det er én ting som utvikler 343 Industries har virket opptatt av å rette opp, så er det Halo Infinite sin flerspillerdel, og her har de spesifikt brukt tilbakemeldinger fra spillere for å forme arbeidet sitt.

For eksempel har mange siden lanseringen klaget på de for høye prisene på ulike mikrotransaksjoner, og disse vil nå bli justert. I en melding på Twitter sier Jerry Hook, som er Head of Design hos 343:

"We've been monitoring the discussions on the Shop, bundles, and pricing closely since launch. Using data and community feedback, we're going to begin rolling out changes to how we package and price items in @Halo Infinite - and it all starts next week."

Faktisk sier Hook at vi allerede fra i dag vil se endinger:

"Starting Tuesday, the Shop experience will vary week-to-week. We are focused on reducing pricing across the board, providing stronger values in our bundles, starting to put individual items outside of bundles, and more."