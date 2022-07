3D Aim Trainer blir en del av SteelSeries-familien

HQ

Forrige måned ble det kunngjort at Riot Games har investert i siktetreningsplattformen kjent som Aim Lab, og nå har det blitt avslørt at SteelSeries har tenkt til å gjøre et liknende grep, da de nettopp har annonsert at 3D Aim Lab blir en del av familien.

I en pressemelding får vi beskjed om at det nettleserbaserte verktøyet vil feire sitt nye hjem med en konkurranse som drives av SteelSeries. Den er ganske enkelt kjent som SteelSeries Challenge, og her vil fans kunne teste sikteevnene sine og delta for en sjanse til å vinne en av 30 SteelSeries Prime-gamingmus, samt litt annen maskinvare og godbiter fra produsenten.

Ellers sies det at denne utvidelsen av SteelSeries-familien vil se Aim Lab og SteelSeries jobbe med å lage "nye programvarebaserte verktøy", samt "helt nye treningsopplevelser som ikke er sett før på spillfronten".

Hvis du ikke har gjort det ennå, kan du sjekke ut 3D Aim Lab her.