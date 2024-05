4. mai har kommet tidlig for Epic Games og Steam

HQ

4. mai er i morgen, og det gir Star Wars-fans en ny serie fra Disney + i Tales of the Empire, samt noen andre godbiter for dem å glede seg over. Hvis du ønsker å fylle ut spillbiblioteket ditt med noen Star Wars-titler, kan det også være lurt å sjekke ut Epic Games Store og Steam-salget.

Det er lignende tilbud på tvers av begge markedsplassene, med Epic og Steam som for eksempel Lego Star Wars: The Skywalker Saga for £ 9.99, men Steam har tilgang til det bredere biblioteket med titler. Star Wars: Knights of the Old Republic og oppfølgeren er priset til £ 2.12 hver, og du kan også hente noen nyere titler som Star Wars: Dark Forces Remaster med 30% avslag.

La oss få vite om du plukker opp noen nye spill for Star Wars Day. Sjekk ut Steam- og Epic-salget her og her.