4 Sega Genesis-klassikere er nå på Nintendo Switch

Selv om sommerens Nintendo Direct-sending avslørte at det venter veldig mange lovende spill på Switch i høst er vi nå inne i en litt rolig periode før Pikmin 4 og kompani kommer. Da er det jo kanskje en god ide å gå tilbake i tid?

Det virker i alle fall å være tankegangen til Nintendo, for Sega Genesis (eller Sega Mega Drive som den heter i hjemlandet og her)-spillene Ghouls 'n Ghosts, The Revenge of Shinobi, Landstalker og Crusader of Centy har plutselig blitt en del av Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Om du ikke kjenner til alle spillene fra før kan du se litt av dem i traileren under.