4-spiller co-op kommer til Wizard of Legend 2 i en ny oppdatering

Etter lanseringen av Early Access i oktober i fjor, har Wizard of Legend 2 introdusert 4-spiller co-op for spillere, som begynner akkurat nå som en del av Steams Couch Co-Op Fest, som varer frem til 17. februar.

Wizard of Legend 2s co-op lar deg spille sammen med venner på nettet, eller alle sammen på én maskin hvis du har plass i sofaen. Du kan koordinere med teamet ditt, og bygge forskjellig magi avhengig av hvilken sammensetning du ønsker å gå for.

Wizard of Legend 2 Wizard of Legend er et actionfylt roguelite i høyt tempo, og etter suksessen med Wizard of Legend fra 2018 lar spillet deg eksperimentere med alle slags magier for å finne den perfekte magien du kan fullføre et løp med. Hold utkikk etter flere betydelige oppdateringer som kommer til spillet, ettersom det fremdeles er i tidlig tilgang, så vi kan forvente mange flere tillegg herfra og ut.