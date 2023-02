40 000 Dota 2-juksere ble lokket til sin undergang av Valve

HQ

Det er få ting verre enn å gå inn i en onlinekamp bare for å finne ut at motstanderne dine hadde urettferdige fordeler ved å jukse. Nå, mens mange av oss er skyldige i å kalle noen som bare er bedre enn oss en hacker, er det de som virkelig jukser for å vinne, og Valve håper å stoppe dem.

I et nylig innlegg på Dota 2-bloggen skisserte Valve hvordan de utestengte 40,000 juksere ved å lokke dem inn gjennom å legge til en del av data i en nylig oppdatering. Disse dataene ville bare kunne brukes av de som bruker en tredjeparts programvare for å få en fordel i kamper.

Gjennom å identifisere de som hadde fått tilgang til de hemmelige dataene forbød Valve deretter det de sterkt mener er 40.000 juksekontoer. Valve tror ikke dette vil gjøre slutt på juks i det lange løp, og erkjenner at noen vil fortsette å «utvikle og bruke nye utnyttelser».

Men selskapet vil at brukerbasen skal vite at de vil fortsette å kjempe den gode kampen mot juks, og vil "oppdage og fjerne disse utnyttelsene når de kommer, og fortsette å forby brukere som jukser."

Som utgiver av CS:GO og Dota 2 må det være vanskelig å håndtere alle jukserne i disse spillene, men det ser ut til at Valve gjør sitt beste for å sikre at spillene våre holder seg så frie for hackere som mulig.