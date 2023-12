40 spill bekreftet for Game Pass i 2024

HQ

2024 starter om bare noen få dager, men vi er allerede sikre på at Game Pass-brukerne ikke kommer til å sulte neste år heller, ettersom 40 spill allerede er bekreftet for abonnementtjenesten. X-brukeren Baiisun har oppsummert dem alle i et hendig bilde, inkludert spennende titler som Ark II, Avowed, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Hollow Knight: Silksong (når det kommer ut), Persona 3 Reload, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Still Wakes The Deep, Towerborne og selvfølgelig Senua's Saga: Hellblade II.

Se hele listen i innlegget nedenfor. Det vil selvsagt komme mange flere i løpet av 2024 (blant annet fra Activision Blizzard), men dette er de som foreløpig er bekreftet.