4,5 millioner fikk Call of Juarez: Gunslinger gratis i desember

I desember feiret Dying Light-utviklerne i Techland 30 år, noe de bestemte seg for å markere ved å gi bort noen av spillene sine gratis. Blant disse var Call of Juarez: Gunslinger, og det viste seg altså at veldig mange grep muligheten.

For som overskriften røper ble Call of Juarez: Gunslinger lastet ned over 4,5 millioner (de skriver lastet ned, ikke bare lagt til i samlingen) da det var gratis på Steam. Man skal altså ikke kimse av at Epic, Valve og utviklere gir bort eldre spill, for det er tydeligvis mange som ikke har dem fra før.