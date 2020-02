4A Games hinter til PlayStation 5- og Xbox Series X-hemmeligheter

I starten av januar kunne Jim Ryan fra Sony avsløre at flere av de mest spennende aspektene av PlayStation 5 ikke hadde blitt offentliggjort enda. Slik snakk kan man jo til en viss grad forvente når det kommer fra selskapet selv, men når andre utviklere sier det kan man være relativt trygg på at dette ikke er sprøyt.

Eurogamer har snakket med noen av utviklerne i 4A Games, skaperne av Metro-serien og et studio velkjent for å presse teknologien til sitt ytterste, om hvilke planer de har for den neste generasjonen maskinvare, og det må være lov å si at avslutningen på intervjuet er noe av det mest interessante. For selv om polakkene synes de offisielle detaljene vi har fått om PS5 og Xbox Series X høres kule ut sier 4A Games' "Chief Technology Officer", Oles Shishkovstov, følgende med et lurt smil:

"Jeg er mer spent på tingene som ikke har blitt offisielt annonsert enda."

Dermed høres det altså ut som om Shishkovstov også vet at de kommende konsollene har et eller annet lurt på gang allmennheten ikke har fått informasjon om enda. Hva i alle dager kan dette være? De kommende ukene og månedene vil gi svar.