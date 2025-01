5 grunner til hvorfor du bør glede deg til Kingdom Come: Deliverance II

Slip sverdene dine, puss rustningen din og sal opp mens vi gjør oss klare til å returnere til böhmen i Kingdom Come: Deliverance II. Dette massive rollespillet er satt til å komme på skjermene våre den 4. februar, og i forkant av den spennende dagen har vi ramset opp de viktigste grunnene til at du bør være hypet for Kingdom Come: Deliverance II.

Fra en massiv og oppslukende RPG-verden til en episk historie som du vil definere sammen med mange andre måter å virkelig ta kontroll over dine egne eventyr, lover Kingdom Come: Deliverance II å bli en enormt autentisk og givende opplevelse.

Enten du er en veteran som er herdet av det første spillet eller har fått interessen din vekket av trailere og informasjon om det nye spillet, vil du finne mange flere grunner til å bli begeistret i videoen nedenfor:

Kingdom Come: Deliverance II lanseres 4. februar 2025 på Xbox Series X/S, PS5 og PC via Steam og Epic Games Store.