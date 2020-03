505 Games, Activision og Nintendo er 2019s beste utgivere i følge Metacritic

Når et år er over pleier Metacritic å sette sammen en liste over utgiverne som har hatt mest kritisk suksess med deres titler i det året som har gått.

Listen for 2019 må sies å ha latt seg vente litt, men nå er den endelig her, og den avslører at det blant annet er 505 Games og Activision som er blant årets mest suksessfulle utgivere. Reglene er som følger:



Average Metascore for all games released in 2019 for 150 possible points (awarded at 1.5 x the average Metascore)



Percentage of scored products with good reviews (Metascore of at least 75) for 100 possible points (ex: 80 percent good = 80 points)



Percentage of scored products with bad reviews (49 or lower; in this case, a lower % is better) for 100 possible points (ex: 20 percent bad = 80 points)



Number of "great" titles (Metascore of 90 or higher, min. 7 reviews) awarded as 5 bonus points for each distinct title with a 90+ score



Det er faktisk 505 Games som vinner med en score på 80, tett etterfulgt av Activision med 79.9. Xbox Game Studios inntar en flott syvendeplass med 76.4, men hvor er Sony? De har en 22. plass med 71.5, mens Bethesda har endt på en 30. plass.

Her er listen: