51 klassiske brettspill på vei til Switch

Nintendo har nylig annonsert et produkt som vil kunne holde deg opptatt i sommer. Det handler om 51 Worldwide Games, og tittelen avslører vel det meste. Det inneholder altså 51 klassiske brettspill fra hele verden som kan spilles på Switch, både online og offline.

Den 5. juni slippes det, og her er spillene som følger med:

• Mancala

• Hanafuda

• Backgammon

• Renegade

• Checkers

• President

• Dominoes

• Speed

• Hare and Hounds

• Blackjack

• Four in a row

• Chess

• Shogi

• Mini Shogi

• Ludo

• Riichi Mahjong

• Sevens

• Golf

• Darts

• Texas Hold'em

• Nine Men's Morris

• Air Hockey

• War

• Carrom

• Chinese Checkers

• Yacht Dice

• Takoyaki

• Billiards

• Hex

• Spider Solitaire

• Gomoku

• Matching

• Bowling

• Shooting Gallery

• Slot Cars

• Dots and Boxes

• Hit and Blow

• Pig's Tail

• Mahjong Solitaire

• Last Card

• Fishing

• Klondike Solitaire

• Troy Tennis

• Toy Soccer

• Toy Curling

• Toy Boxing

• Toy Baseball

• Battle Tanks

• Team Tanks

• Sliding Puzzle

• 6-Ball Puzzle