55 Summer Game Fest-partnere bekreftet

Da E3 forsvant mente mange at det ga alle utgivere bedre muligheter til å kjøre sine store arrangementer når de vil i stedet, noe som ville resultere i en bedre spredning over året. Men til tross for at vi ikke har hatt E3 på tre år har alle de store utgiverne (som tidligere deltok på E3) fortsatt å ha sine arrangementer i den perioden messen skulle ha funnet sted.

Selv om selve messen uteblir, har vi Geoff Keighleys Summer Game Fest (kl. 23:00 den 7. juni), som er mest kjent for den spillfylte strømmen som åpner arrangementet. Og nå har Keighley annonsert programmet for årets arrangement, som teller hele 55 utviklere, utgivere, maskinvareprodusenter og mer.

Du kan sjekke dem alle ut i X-innlegget nedenfor. Forventede navn som PlayStation, Steam og Xbox er alle her - men det er også mer uventede som Netflix Games og Samsung Gaming Hub. Av de store navnene er det bare Nintendo som er merkbart fraværende, men de vil uansett ha sin egen strøm senere neste måned.