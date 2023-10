60 år med Doctor Who er på vei til BBC iPlayer.

HQ

Selv om Doctor Who strømmes på Disney+ i mange regioner utenfor Storbritannia i disse dager, er vi i Storbritannia fortsatt avhengige av BBC iPlayer for å få med oss sci-fi-serien utenfor bakkenettet. Haken er imidlertid at bare de siste sesongene finnes på plattformen, men dette vil snart endre seg.

BBC har kunngjort at de i anledning 60-årsjubileet for den lengstlevende sci-fi-serien vil legge ut hver eneste episode av serien på BBC iPlayer. Dette betyr at 60 år med Doctor Who, som spenner over 800 episoder, kommer til plattformen i begynnelsen av neste måned.

Episodene, som inkluderer spin-offs som The Sarah Jane Adventures, Torchwood, og Class, vil alle ha premiere 1. november 2023, akkurat i tide til at David Tennant kan tre tilbake i rollen som Doctor i 60-årsjubileumsepisodene som har premiere senere i år.