60 Seconds! kommer endelig til PS4 og Xbox One

Endelig kan konsolleiere oppleve 60 Seconds! når det kommer den 6. mars til PS4 og Xbox One. Ventetiden har vært ganske lang også, da det originalt ble lansert på PC for hele fem år siden (og for et par år siden på Switch).

60 Seconds! handler om det å overleve i en bunker med familien din så lenge som mulig etter en atom-eksplosjon, med en komisk vri.

Dette ser dog ikke ut til å være Reatomised-versjonen, som bød på nye teksturer og oppdatert grafikk med 4K-støtte og noen få tillegg i spillet.

Heldigvis får Xbox One-eiere 15% avslag hvis man forhåndsbestiller 60 Seconds! på Microsoft Store.

Kommer du til å sjekke det ut?