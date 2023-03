600 millioner mennesker har lastet ned eFootball 2023

HQ

Mens eFootball 2022 hadde sine demoner da den først ble lansert, har spillet vokst og utvidet seg, og til og med utviklet seg til eFootball 2023, noe som har sett fans strømme til i hopetall.

For dette formål har Konami nå kunngjort at 600 millioner mennesker har lastet ned og spilt eFootball siden utgivelsen, og at for å markere denne ganske betydningsfulle milepælen, vil den kjøre en givende kampanje i spillet.

Fra nå og frem til 30. mars vil alle som logger inn på eFootball 2023 få 10 mynter per dag (noe som gir maksimalt 280 mynter over hele perioden). For å legge til dette, vil alle som scorer et mål med Neymar Jr mellom 2.-16. mars eller Lionel Messi fra 16.-30. mars bli belønnet med flere mynter, Game Points, og til og med 10.000 EXP. Men kremen av avlingen er den andre gratis belønningen, som vil se alle som logger på spillet belønnet med Show Time Neymar Jr-kortet som har en 96-vurdering, noe som gjør det til en ettertraktet belønning.

Det vil også være et myntsalg i løpet av denne milepælsperioden, samt en spesiell ferdighetshendelse å starte opp.

Få med deg traileren for Show Time-arrangementet nedenfor.