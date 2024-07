6v6 er tilbake i Overwatch 2

HQ

Mens Overwatch 2 hadde mange, mange barnesykdommer da det først ble lansert i 2022, var en av hovedgrunnene til at fansen tok sikte og skjøt mot Blizzards "nye" lagskytespill, at det fjernet 6v6-formatet og erstattet det med 5v5.

Nå ser det imidlertid ut til at 6v6 kommer tilbake. Som skissert i et nytt innlegg på Overwatchs nettsted, snakket spilldirektør Aaron Keller litt om hvordan modusen først kommer tilbake i et testformat, for å måle fanmottak og om spillet kan håndtere det.

"Det har vært ganske mange oppgraderinger og tillegg til Overwatch 2 som har innvirkning på ytelsen til spillet. Disse spenner fra nye funksjoner som allierte konturer og aktivering av healersyn som standard, tillegg av mer teknisk krevende heltesett, samt visuelle oppgraderinger av brukergrensesnitt, helter og kart."

Disse nye funksjonene kan føre til at to ekstra spillere kan få spillet til å kjøre dårligere på maskiner med lavere ytelse. Det blir interessant å se om dette er en permanent retur til 6v6, da det nok en gang vil tvinge spillerne til å stille spørsmålet om hvorfor vi i det hele tatt har en Overwatch 2 i stedet for bare en oppdatering Overwatch?