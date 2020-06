7 minutter med gameplay fra The Dark Pictures: Little Hope

Du ser på Annonser

Med veldig historiefokuserte spill som Until Dawn, Life is Strange og The Dark Pictures Anthology: Little Hope er det ikke rart at utviklerne som oftest vegrer seg mot å vise så altfor fra dem, men Supermassive har bestemt seg for å gjøre et unntak i sistnevntes tilfelle.

Nå har studioet og Bandai Namco gitt oss en ny video som viser over sju minutter fra The Dark Pictures Anthology: Little Hope, noe som selvsagt betyr at vi får en meget god indikasjon på hva som venter både historiemessig og valg vi må ta når spillet lanseres en gang i høst.