Netflix-komedier. Den triste undersjangeren. Det var en gang da Netflix-produserte filmer faktisk føltes som noe nytt, uansett sjanger. Men det var før strømmetjenestene dominerte markedet og alt ble en fastfood-opplevelse. Med det friskt i minnet, la meg presentere det nyeste tilskuddet til sjangeren av Netflix-produserte komedier: 72 Hours. Vi har en rollebesetning bestående av en rekke kjente ansikter og en regissør hvis navn, i det minste, antyder en historie.

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La oss begynne med handlingen: «For å redde karrieren sin blir en 40 år gammel reklamebyråsjef med på en vill utdrikningslag i Miami sammen med en gruppe 20-åringer, etter at han ved et uhell ble lagt til i gruppechatten deres.»

Jeg håper vi får godt betalt for å være med på dette...

Høres det helt strålende, nyskapende og tiltalende ut? Da vil du kanskje ikke være enig i de synspunktene jeg skal komme med. Men la oss ta det fra begynnelsen. Jeg liker komedier, eller rettere sagt, jeg liker ideen om komedier. Jeg liker å bli underholdt og å få meg en god latter. Dessverre er det ekstremt sjeldent at komediegenren virkelig appellerer til meg, rett og slett fordi kvaliteten på vitsene og den generelle produksjonen er altfor lav. Det finnes få unntak. Jeg liker alle slags komedier, og det kan gjerne være tåpelig og overdrevet, så lenge det gjøres med et glimt i øyet.

Nå skal vi se nærmere på * 72 Hours *, der Kevin Hart spiller hovedrollen. Han kan være morsom, men han er også den typen skuespiller som har en tendens til å være ganske høylytt. Akkurat som Adam Sandler for det meste skriker som et barn, og Will Ferrells standardreaksjon også er å heve stemmen. Tydeligvis er høy lydstyrke synonymt med amerikansk humor. I tillegg til Hart er blant andre Mason Gooding, Michael Mando, Kevin Dunn og Andy Garcia med i filmen. Garcia er den som skiller seg ut, og scenen der han og Hart møtes, er et av filmens få gode øyeblikk. Filmen er regissert av Tim Story, som ga oss «Fantastic Four» (2005), «Ride Along» og nyinnspillingen av «Shaft». Han er en slags veteran, men har ikke akkurat levert noen perler.

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En av de få rimelig underholdende scenene.

Du kan sikkert gjette omtrent hvor denne anmeldelsen kommer til å ende. Det er enda en hastig Netflix-produksjon som i stor grad satser på store navn. Det er et par halvveis underholdende scener, men generelt lurer jeg helt fra starten på om tittelen «72 Hours er ment å gjenspeile en følelse av bortkastet tid. For i det store og hele er « 72 Hours ikke verdt de 105 minuttene du må bruke på den. Det er altfor få lyspunkter, og selv om du kanskje smiler litt på et tidspunkt, er det omtrent alt.

Hvis du vil avslutte sommerferien med en tåpelig, morsom komedie, vil jeg foreslå noe annet, for du gjør klokt i å holde deg på trygg avstand fra « 72 Hours.