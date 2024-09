75 % av alt spillsalg i Storbritannia i august var digitalt

HQ

Vi vet alle at salget av dataspill blir stadig mer digitalt, og at fysiske medier ser ut til å være i ferd med å dø ut. Dette bekreftes nok en gang i en ny rapport fra GamesIndustry.biz, som bemerker at i august måned i Storbritannia skjedde 75% av alt salg av dataspill digitalt.

Rapporten bemerker at mens salget gikk ned nesten 2% i forhold til august i fjor, vokste det fysiske-digitale skillet med 10%, opp til en 75/25 digital-fysisk splittelse. Dette er utvilsomt et tegn på hva som kommer til å skje, og at vi sannsynligvis kan forvente en enda mindre markedsandel for fysisk spillsalg innen vi når august 2025.

Når det gjelder spillene som toppet listene fortsatte Grand Theft Auto V å herske på tronen, med Hogwarts Legacy på andreplass, Borderlands 3 på tredje, Grand Theft Auto Online på fjerde og EA Sports FC 24 på femte. Så det er egentlig ingen overraskelser å rapportere om (bortsett fra Borderlands som sannsynligvis vil få suksess i kjølvannet av filmens premiere).