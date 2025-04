8 % sjanse, 100 % tro: Real Madrid drømmer fortsatt om comeback på Bernabéu

HQ

8 prosent sjanse. Det er summen som Opta-analytikeren gir Real Madrid for å beseire Arsenal i morgen med minst 3 mål og kvalifisere seg til semifinalen i Champions League, etter det tunge 3-0-tapet forrige tirsdag på Emirates Stadium.

Etter å ha gjort tusenvis av simuleringer, får Real Madrid overtaket i det samlede kampresultatet (54,8% sjanse for seier på Santiago Bernabéu). Ancelottis tropp må imidlertid overvinne en 3-målsmargin, så resultatet må være 4-0, eller 3-0 og deretter håpe på å ha flaks på straffer. 1-0 eller til og med 2-0 vil være nok for Mikel Arteta, som sannsynligvis vil spille et mer defensivt spill, vel vitende om at de bare har sluppet inn 0,55 mål per kamp i turneringen så langt.

Real Madrid drømmer om et nytt magisk comeback

Alle, både i og utenfor klubben, vet at Real Madrid har en historie med å slå tilbake på eget stadion. "På Bernabéu skjer det spesielle ting for dem", sa Declan Rice, som scoret to frispark i forrige uke. De vant Champions League 2022 ved å komme tilbake i de siste minuttene mot Paris Saint-Germain, Manchester City og Chelsea.

Den eneste gangen de har vunnet europacupen etter å ha ligget under med tre mål, var i 1975-76 mot Tottenham Hotspur, da de svarte 4-0 med 5-1 på Bernabéu. I nyere tid har et lag bare fire ganger klart å slå tilbake fra 3 mål eller mer fra det første oppgjøret i returoppgjøret i Champions League: Deportivo La Coruña mot Milan i 2004, Barcelona mot PSG i 2017, Roma mot Barcelona i 2018 og Liverpool mot Barcelona i 2019.

De siste dagene og sannsynligvis i de kommende timene har Real Madrid-spillere delt meldinger for å oppmuntre laget til å slå tilbake på onsdagens kamp ... og få fansen til å tro at et comeback er mulig. Men laget må forbedre seg drastisk nivået de har opprettholdt denne sesongen, med Vinícius Jr., Jude Bellingham og Rodrygo som scorer mye mindre enn året før, og Kylian Mbappé har noen vanskeligheter med å tilpasse seg laget.