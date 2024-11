8Bitdo hyller den originale Xbox med et elegant tastatur

HQ

Tilbehør- og kontrollerprodusenten 8Bitdo har nylig avduket det siste i rekken av retroinspirerte dingser. I likhet med deres "Retro 87"-utgivelse for noen måneder siden, som hyllet Famicom, hedrer de denne gangen Xbox-spesifikt den grønne utgaven. Modellen er i hovedsak den samme som før, med et tydelig annerledes fargevalg og tillegg av RGB-belysning.

En trådløs mus i samme tema vil også være tilgjengelig, sammen med en ladestasjon. Tastaturet og musen kan brukes via Bluetooth, USB eller en dongle, og de kan skilte med en batterilevetid på rundt 200 timer (eller 300 timer via Bluetooth). Begge kan forhåndsbestilles nå via 8Bitdos nettsted.

Er dette noe du kunne tenke deg å kjøpe?