8BitDo lanserer Rare 40th Anniversary-kontroller for Xbox

8BitDo har avduket den offisielle Rare 40th Anniversary Edition av sin bestselgende Ultimate 3-kontroller for Xbox, nå med 2,4 GHz trådløs tilkobling direkte til konsoller. Kontrolleren koster 89,99 dollar og har en eksklusiv kongeblå finish med gulldetaljer, sammen med flere subtile påskeegg inspirert av Rare-klassikere.

Kontrolleren beholder Ultimate-seriens fleksible oppsett med tre moduser: 2,4 GHz for Xbox/PC, USB-C og Bluetooth for Android og iOS. Utover ergonomien har den driftfrie Hall-effektpinner, en dedikert Xbox-knapp, en D-pad i gullmetall og to programmerbare bakknapper.

Batterilevetiden er oppgitt til opptil 20 timer, og den kan lades raskt via den medfølgende dokkingstasjonen. Du kan sjekke ut traileren nedenfor.

Føler du deg fristet av denne?