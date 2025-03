96 % av spillutviklerne integrerer AI-verktøy i arbeidsflyten sin, ifølge Unity

HQ

Etter hvert som spillutviklere står overfor skyhøye budsjetter og økte sykluser i produksjonen av et spill, har det blitt tydelig at effektivitet er nøkkelen til å sikre at usikkerheten er så begrenset som mulig. Måten å gjøre dette på er tilsynelatende gjennom ny teknologi.

Ifølge en studie fra Unity har 96 % av utviklerne de har snakket med, tatt i bruk et eller annet AI-verktøy i arbeidsflyten sin. 79 % av utviklerne sa også at de i det minste var litt positive til bruken av AI i spillbransjens fremtid.

Selv om AI kanskje først hørtes ut som løsningen på utviklernes problemer, har det ikke vært den mirakelmedisinen bransjen håpet på, og i stedet ser det ut til at utviklerne opplever at det bare er enda et verktøy blant mange andre. Likevel er de fleste problemene utviklerne står overfor i dag tilsynelatende av organisatorisk art, noe som bare kan løses internt, uten integrering av flere nyttige verktøy i spillproduksjonen.