97 år gamle Dick Van Dyke har vært involvert i en bilulykke

HQ

Antallet 97-åringer som fortsatt kjører på vanlig er trolig ganske lavt, men Hollywood-legenden Dick Van Dyke er en del av denne demografien. Men hvor mye lenger gjenstår å se, ettersom skuespilleren har vært involvert i en bilulykke som har sett ham lide mindre skader, og bli forslått og blodig, etter å ha krasjet sin Lexus inn i en port i Malibu, California.

Det sies at hendelsen fant sted i går morges, og at veiene var våte på grunn av et nylig regnutbrudd, og at mens Van Dyke er oppgitt å ha det bra og ble tatt hjem av en venn, er det en rapport som antyder at skuespilleren vil bli pålagt å ta førerprøven på nytt på grunn av hans alder og hendelsen.

Kjent hovedsakelig for sine roller i Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang, Bye Bye Birdie, og forskjellige andre ikoniske filmer, er denne hendelsen ikke den første som involverer skuespilleren, da han for rundt ti år siden ble trukket fra en brennende bil på motorveien i California.

Takk, BBC.