98 % av spillerne på Halo Infinite på Steam har gått videre.

HQ

Selv om Halo Infinite var en stor suksess da det ble lansert i slutten av 2021, var støtten etter lanseringen under pari. Vi snakker om manglende funksjoner, tekniske mangler, mangel på innhold og forsinkede sesonger, kritikk av systemene i spillet - alt mens spillerne følte at 343 Industries ikke kommuniserte og ikke lyttet.

De fleste av oss skjønte nok at dette betydde at folk ville gå videre fra spillet, men Reddit-brukeren Full-Plastic7324 bestemte seg for å sette et tall på dette. Halo Infinite hadde en topp på 272 586 samtidige spillere kort tid etter lanseringen, og i dag hadde det en topp på 6 319 samtidige spillere (i skrivende stund er det til og med nede i 3 488) - alt ifølge SteamDB. Det betyr at rundt 2 % av spillerbasen på Halo Infinite Steam er igjen, mens 98 % har gått videre til andre spill.

Halo Infinite har blitt mye bedre i det siste, og støtten ser ut til å være på plass, men det er ingen tvil om at det vil kreve mye mer hardt arbeid for å gjøre det til en virkelig populær flerspillertittel igjen.