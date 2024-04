A Knight's Tale-oppfølgeren ble kansellert på grunn av en Netflix-algoritme

I dag er det ikke uvanlig at en eldre film får en tilsynelatende tilfeldig oppfølger ut av ingenting. Chicken Run: Dawn of the Nugget kom for eksempel ut i fjor, godt over 20 år etter at den første filmen kom på kino.

En oppfølger til A Knight's Tale ble visstnok også planlagt på et tidspunkt. Ifølge manusforfatter Brian Helgeland var ideer om en oppfølger til middelalderfilmen med Heath Ledger i arbeid rett etter at den første filmen var ferdig. "Vi tenkte allerede på å lage oppfølgeren som en piratfilm", sier Helgeland til Inverse.

Han forklarte videre at grev Adhemar ville ha kidnappet Jocelyn og tatt henne med til Konstantinopel, og at det var opp til gjengen å seile over til byen og få henne tilbake. Skattekart og alt det vanlige tullet var involvert, men Sony likte ikke manuset.

Så fikk Helgeland en ny idé, lenge etter at den første oppfølgeren ble avvist. "Jeg fikk en annen idé som handlet om Williams datter", forklarer Helgeland. "Paul Bettany ringte meg etter at han hadde spist middag med Alan Tudyk, og gutta hadde en idé om at William hadde gått bort under en krig. William har imidlertid en tenåringsdatter som ønsker å delta i ridderturneringen, men hun får ikke lov fordi hun er kvinne. Hun oppsøker gjengen, og de går med på å lære henne å ri, men hun må skjule hvem hun er. De klipper håret hennes kort, hun snakker med dyp stemme og så videre."

"Jeg presenterte den for Sony fordi de eier rettighetene, og det virket som om de var interessert i å lage den sammen med Netflix og gi den ut som en Netflix-film. Jeg har forstått det slik at Netflix testet denne oppfølgerideen gjennom algoritmene sine, og de indikerte at den ikke ville bli noen suksess. A Knight's Tale ser ut til å bli mer populær for hvert år som går; det er merkelig."

Vel, der har du det. Handlingen høres interessant ut, selv om det er vanskelig å se for seg A Knight's Tale uten vår flotte Heath Ledger i hovedrollen.